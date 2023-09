Xbox Series X|S: tutto il 'potere del colore viola' nel Controller Astral Purple

Dopo aver svelato la carta di credito Xbox Mastercard con tanti bonus, la casa di Redmond guarda ancora una volta in direzione della community verdecrociata per annunciare ufficialmente il controller Astral Purple per PC e Xbox Series X|S.

Il nuovo arrivato nella collezione degli Xbox Wireless Controller vanta un design caratterizzato da nuance viola che "donano alla new entry di casa Xbox un aspetto elegante, deciso, con un tocco di vivacità". La scheda tecnica che accompagna il reveal del nuovo pad Astral Purple spiega inoltre che il tono viola scuro della scocca è ripreso sia nei tasti che nei pulsanti, con rifiniture color nero opaco per il D-Pad ibrido, i grilletti e i dorsali, mentre per la cover posteriore è stata scelta una colorazione bianca.

Sul fronte delle funzionalità e del design, il controller Astral Purple di Xbox presenta le medesime caratteristiche hardware dei pad Xbox Series X|S in bundle con tutte le console Microsoft di questa generazione, dalle impugnature antiscivolo su grilletti e pulsanti dorsali alla tecnologia Bluetooth, passando per la croce direzionale ibrida e la mappatura dei pulsanti.

Il nuovo pad che va ad aggiungersi alla già ampia linea di accessori e periferiche Microsoft per videogiocatori PC, Xbox e mobile con Xbox Cloud Gaming è disponibile in preordine da oggi su Microsoft Store al prezzo di 64,99 euro, con spedizioni che partiranno nella giornata di martedì 19 settembre.