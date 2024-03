Wireless Arctic Camo SE: la famiglia di controller Xbox ufficiali si espande

Nell'attesa di scoprire cosa bolle in pentola dalle parti di Microsoft con il rumoreggiato controller Xbox con feedback aptico, la casa di Redmond amplia la famiglia di periferiche e accessori Xbox Series X|S e PC Windows per fare spazio al Controller Xbox Wireless Arctic Camo Special Edition.

L'ultimo arrivato nella Gamma Camo di controller Xbox ufficiali vanta una finitura camouflage con tonalità di bianchi e grigi che abbracciano l'intera scocca e viene ripresa nel layout di tasti principali. Utilizzabile liberamente su console, PC e dispositivi mobile sia tramite cavo USB-C che attraverso il pieno supporto alla tecnologia Bluetooth, il controller propone l'intera suite di funzionalità e personalizzazioni dei pad ufficiali della linea Xbox Wireless che ha debuttato sul mercato con il lancio di Xbox Series X|S.

Il controller Arctic Camo Special Edition è quindi dotato di un D-pad ibrido, di impugnature e grilletti antiscivolo e di tutte le opzioni per customizzare l'esperienza di gioco, con la possibilità di creare dei profili personalizzati tramite l'app Xbox Accessories. Non mancano poi il jack da 3,5 millimetri per collegare cuffie e auricolari, oltre al tasto per catturare e condividere immagini e video acquisiti nel corso delle proprie partite. Il nuovo controller Xbox è disponibile per l'acquisto su Microsoft Store al prezzo di 69,99 euro.