Famitsu Awards 2017: Zelda Breath of the Wild e Dragon Quest XI trionfano a pari merito

Durante una speciale cerimonia, sono stati celebrati quest'oggi i Famitsu Awards 2017, con cui la nota testata nipponica ha premiato i migliori giochi pubblicati fra il primo gennaio e il 31 dicembre 2017.

La giuria e i fan hanno avuto modo di votare i propri titoli preferiti, ognuno dei quali ha gareggiato nella propria categoria di appartenenza. Di seguito, vi riportiamo i risultati ufficiali:

Game of the Year

The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo)

Dragon Quest XI (Square Enix)

Excellence Prize

Super Mario Odyssey (Nintendo)

Splatoon 2 (Nintendo)

Xenoblade Chronicles 2 (Nintendo)

The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo)

The Great Ace Attorney 2 (Capcom)

Animal Crossing: Pocket Camp (Nintendo)

Dragon Quest XI (Square Enix)

NieR: Automata (Square Enix)

Danganronpa V3: Killing Harmony (Spike Chunsoft)

Resident Evil 7 (Capcom)

Fate/Grand Order (FGO Project)

PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG Corporation)

Pokemon Ultra Sun/Ultra Moon (Nintendo)

Monster Strike (Mixi)

Rookie Award

Nioh (Koei Tecmo)

PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG Corporation)

Horizon Zero Dawn (Sony)

Favorite App Award

LINE: Disney Tsum Tsum (LINE)

Special Award

Undertale (Hachinoyon)

Nintendo Switch (Nintendo)

Best Character Award

Link (Nintendo)

Best Game Maker Award

Square-Enix

MVP Award

Yuji Horii (Armor Project)

Come potete notare, The Legend of Zelda: Breath of the Wild e Dragon Quest XI condividono il trofeo di Gioco dell'Anno. L'open world di Nintendo si può fregiare anche del premio per il miglior personaggio, destinato all'iconico Link. All'evento hanno presenziato il producer Eiji Aonuma e il director Hidemaro Fujibayashi. Oltre a questo, Nintendo Switch è stata elogiata in particolar modo per essere riuscita a portare una ventata di innovazione a tutta l'industria videoludica.