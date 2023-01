Famitsu Most Wanted: Zelda Tears of the Kingdom è ancora il più atteso, la nuova Top 10

E' ormai ben chiaro da tempo che il pubblico nipponico attende con impazienza di giocare sia a The Legends of Zelda Tears of the Kingdom che a Final Fantasy XVI: i giochi Nintendo e Square Enix continuano a dominare i Famitsu Most Wanted, in una battaglia serrata senza esclusione di colpi.

Rispetto a quanto visto nella precedente classifica dei Famitsu Most Wanted, la situazione non è cambiata più di tanto, dato che il nuovo episodio di Zelda continua ad essere in cima ai desideri dei fan giapponesi con ben 795 preferenze, in crescita dai 742 voti della scorsa volta. Final Fantasy XVI si mantiene al secondo posto ma accorcia notevolmente le distanze: dai 594 volti di sette giorni prima passa invece a 758, confermandosi così una certezza tra le attese dei giocatori. In ogni caso la nuova Top 10 resta fortemente simile alla precedente, senza grossi stravolgimenti:

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom - 795 voti Final Fantasy XVI - 758 voti Fire Emblem Engage - 530 voti Final Fantasy VII Rebirth - 413 voti Pikmin 4 - 398 voti Octopath Traveler II - 297 voti Street Fighter 6 - 276 voti Resident Evil 4 Remake - 270 voti Like A Dragon 8 - 164 voti Pragmata - 156 voti

Nell'elenco spicca anche la presenza di giochi come Pikmin 4, Like A Dragon 8 e Pragmata: si sa e si è visto ancora pochissimo di questi tre titoli, ma i fan giapponesi non vedono l'ora di scoprire maggiori dettagli su ciò che le opere Nintendo, SEGA e Capcom offriranno.

Nelle scorse settimane si sono diffuse voci di corridoio sul fatto che Zelda Tears of the Kingdom sarà l'ultimo Blockbuster di Nintendo Switch prima della pensione: sarà davvero così o Nintendo ha ancora grossi piani da rivelare per il futuro?