Famitsu: Nintendo Switch ha superato le vendite di Wii U in Giappone

Stando ai dati riportati da Famitsu avrebbe sorpassato le vendite totali diin Giappone, con ben 3.407.158 unità piazzate nel giro di nove mesi. Un traguardo che confermerebbe ancora una volta il grande successo della console ibrida.

Nell'attesa che vengano diffusi i dati ufficiali di Media Create, i numeri forniti da Famitsu parlerebbero chiaro: con 3.407.158 unità vendute in Giappone fino al 31 dicembre, Nintendo Switch sarebbe riuscita a superare nel giro di nove mesi le 3.301.555 vendute da Nintendo Wii U nel suo intero ciclo vitale.

Per avere la conferma definitiva del dato attendiamo gli aggiornamenti di Media Create, ma in ogni caso il successo commerciale di Nintendo Switch rimane sotto gli occhi di tutti. Nella Terra del Sol Levante, in particolare, la domanda per i giochi Switch sarebbe così alta da esaurire con facilità le scorte dei rivenditori

Per tutte le altre novità della settimana vi rimandiamo di consueto alla nostra rubrica dedicata.