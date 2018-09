Famitsu pubblica nuovi video gameplay di God Eater 3 e Resonance of Fate 4K/HD

La redazione di Famitsu ha pubblicato nuovi video gameplay di God Eater 3 e Resonance of Fate 4K/HD Edition, registrati in occasione del Tokyo Game Show, attualmente in corso fino al 23 settembre.

I video di God Eater 3 permettono di dare uno sguardo alle ambientazioni e ad alcuni dei principali personaggi del gioco, nonchè ad un gigantesco boss. God Eater 3 è atteso per il 13 dicembre in Giappone su PlayStation 4 mentre in Occidente il gioco arriverà nel 2019 su PS4 e PC.

Resonance of Fate 4K/HD Edition è invece la riedizione del gioco pubblicato originariamente nel 2010 su PlayStation 3 e Xbox 360 e pronto a tornare dal 18 ottobre su PlayStation 4, Xbox One e PC in una edizione rimasterizzata con supporto per le risoluzioni 1080p e 4K (su Windows, Xbox One X e PS4 Pro).