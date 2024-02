Un famoso insider Xbox è arrabbiato nero con Microsoft e pretende chiarezza

Klobrille, celebre insider e Xbox Enthusiast, chiede a Microsoft di essere chiara nel comunicare la strategia futura, un atto dovuto per la community che da anni segue Xbox con affetto ed entusiasmo, dice Klobrille.

"Ascoltare non basta, quello che conta è spiegare ben come attuare le strategia in programma. La credibilità è tutto, in merito alle dichiarazioni precedenti, e la volontà di avvicinarsi alla community. Chiarezza è dovuta per me, per il brand e per la community."

L'insider fa poi sapere di non avere nessun problema con il possibile cambio di strategia di Microsoft, dal momento che allargare la fanbase non è mai un male, tuttavia Klobrille vuole che la casa di Redmond sia chiara ed esplicita mantenendosi coerente con le sue precedenti dichiarazioni, in caso contrario il rischio è quello di perdere la fiducia della community incrinando il rapporto con i giocatori.

Klobrille si riferisce ovviamente alle dichiarazioni legate alle esclusive Microsoft, con ad esempio Indiana Jones e l'Antico Cerchio annunciato come in arrivo solo su Xbox e PC poche settimane fa, e lo stesso vale per Starfield, Senua's Saga Hellblade 2 e altri titoli presentati al pubblico come esclusiva console Xbox ma che potrebbero presto raggiungere i lidi di PlayStation 5 secondo rumor e leak.