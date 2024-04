Un famoso sparatutto di Sony potrebbe tornare su PlayStation 5?

Di un nuovo gioco della serie Socom se ne parla sin dal lontano 2019, quando Tidux dichiarò che Guerrilla Games stava sviluppando uno sparatutto appartenente a questo franchise. Sono passati cinque anni e non ci sono novità di nessun tipo, ma un rumor è riemerso in queste ultime ore.

Alcuni giocatori hanno infatti scoperto una informazione interessante nel curriculum di David Veach, attore scomparso nel gennaio 2022 all'età di 54 anni. Il suo curriculum riporta tra gli altri lavori anche un ruolo per un misterioso Socom 111 per conto di Sony Interactive Entertainment.

Veach avrebbe svolto sessioni di motion capture per Socom 111, titolo che secondo alcuni potrebbe essere interpretato come Socom III o Socom 3, sicuramente un progetto diverso da quel SOCOM 3 U.S. Navy SEALs uscito nel 2005.

L'attore non viene citato nei crediti di nessun gioco esistente della serie Socom e anche IMDB non non menziona Socom tra i lavori dell'attore. Il sito Actors Access invece riporta che Veach è una delle co-star di Socom 111 e quindi il mistero si infittisce.

Allo stato attuale però non ci sono conferme e la situazione sembra essere poco chiara e molto vaga. In tanti sperano in un possibile ritorno di Socom, anche se lo sviluppatore originale Zipper Interactive è stato chiuso da oltre dieci anni.

Su Carta Regalo Roblox - 800 Robux è uno dei più venduti di oggi.