Una fan ama così tanto Alan Wake da comprarne 4000 copie, e nessuna funziona

La serie di Alan Wake si è ritagliata il suo spazio nel cuore di tanti fan di avventure horror, merito soprattutto di un secondo episodio davvero stellare (come detto nella nostra recensione di Alan Wake 2). Ma anche il gioco originale è ancora oggi molto amato dai giocatori, in particolare da una giocatrice finlandese.

Alisa è così appassionata dell'opera Remedy Entertainment da aver comprato ben 4000 codici digitali del gioco in versione Xbox 360 messi in vendita su Ebay, tutti riportati su appositi cartoncini ufficiali suddivisi in due distinte confezioni e dal prezzo complessivo di 240 dollari. La ragazza ha dunque acquistato i due pacchi per poi scoprire, una volta consegnati, che nessuno dei codici di Alan Wake funziona, almeno quelli che ha provato direttamente a riscattare. Consapevole che con grandissima probabilità tutti e 4000 i codici sono ormai inattivi, Alisa ha provato pure a mettersi in contatto con l'assistenza Microsoft per capire se c'è un modo per recuperare i codici nonostante siano molto datati e di conseguenza scaduti.

In un'intervista esclusiva con il portale PCGamesN, Alisa ha rivelato le ragioni dietro il suo curioso gesto. Oltre a rimarcare tutto il suo amore per il brand di Alan Wake, la giocatrice ha spiegato di essere rimasta colpita dalla particolare inserzione Ebay e per questo motivo ha voluto fare un tentativo. "La risposta breve è perché mi sembrava una cosa buffa, quella lunga è che sto attualmente realizzando un fan video su Alan Wake II ispirato alle sequenze live-action del gioco, e non appena ho visto l'inserzione su Ebay mi sono immaginata una scena in avrei potuto usare quest'assurda quantità di volantini. Una volta fatto tutto ciò, probabilmente ricoprirò un intero muro di casa con questi cartoncini perché mi sembra divertente, e perché amo Alan Wake", questa la spiegazione fornita da Alisa, che dimostra di essere davvero una super fan dello scrittore maledetto.

Alisa sarà felice di sapere che Alan Wake 3 potrebbe non uscire troppo tardi, considerato che Remedy vuole renderlo un franchise sempre più grande nel prossimo futuro.

Su EA SPORTS FC 24 Standard Edition Switch è uno dei più venduti di oggi.