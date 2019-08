Alcuni fan stanno chiedendo a Paradox di rimandare Vampire The Masquerade Bloodline 2

Il gameplay di Vampire The Masquerade Bloodlines 2 non sembra aver convinto alcuni membri della community, i quali stanno chiedendo a gran voce a Paradox di rimandare il gioco.

Vampire The Masquerade Bloodlines 2 è atteso per marzo 2020 ma stando alle lamentele di alcuni giocatori, il titolo non è assolutamente pronto per essere lanciato. Le critiche più frequenti (e feroci) riguardano il comparto tecnico, in particolar modo animazioni, audio, sistema di illuminazione e ambientazioni.

"Vampire The Masquerade Bloodlines 2 non è assolutamente pronto per rendere giustizia alla saga", si legge in alcuni messaggi, in risposta è stato fatto notare come il materiale promozionale sia basato su una versione Pre Alpha, dunque i lavori sono ora in uno stato più avanzati rispetto a quanto visto. C'è chi si dice poi contrario al rinvio, un lancio a fine 2020 o inizio 2021 potrebbe mettere in ombra il gioco, in virtù dell'arrivo delle console Next-Gen previsto per lo stesso periodo.

Gli sviluppatori ed il publisher non sono intervenuti nella vicenda, Vampire The Masquerade Bloodlines 2 resta quindi al momento previsto per marzo 2020, come annunciato allo scorso E3 di Los Angeles. E voi, cosa ne pensate? Sarebbe meglio rinviare il gioco o il team di sviluppo ha tutto il tempo necessario per sistemare il comparto tecnico prima del lancio?