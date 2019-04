Fan di Cyberpunk 2077 crea uno splendido wallpaper animato di Night City

L'utente di Reddit conosciuto con il nickname di RazerFlow ha deciso di creare uno sfondo dinamico di Cyberpunk 2077 partendo dalle indimenticabili scene di gioco (o meglio, in-engine) ammirate nel trailer dell'E3 2018.

Il wallpaper animato di RazerFlow mostra il protagonista della nuova avventura sci-fi di CD Projekt RED, il netrunner V, intento a godersi la vista dei grattacieli della distopica gigalopoli di Night City appoggiato sulla sua fiammante auto.

Il formato ultra wide screen 21:9 utilizzato dal redditor, per una risoluzione complessiva di 3440x1440 pixel, ha permesso al suo autore di scalare velocemente la classifica di gradimento degli utenti del famoso forum in rete attraverso il consueto meccanismo dei "like" che determina la popolarità dei post pubblicati su Reddit da parte degli appassionati di videogiochi, così come dei dataminer e degli addetti al settore sempre a caccia di voci di corridoio.

Nel momento in cui scriviamo, infatti, sono ben 1.500 i giudizi positivi per questa immagine: in calce all'articolo trovate il link da cui potete ammirarla nella sua interezza. Tornando a Cyberpunk 2077, recentemente i vertici di CD Projekt hanno pubblicato degli annunci di lavoro per integrare nel proprio staff un Release Manager e di un illustratore che si occupi di creare le insegne e la cartellonistica di Night City.