Un fan di Days Gone ha ricreato l'iconica mazza da baseball di Deacon!

Nonostante la critica estera non lo abbia apprezzato molto, Days Gone sta ottenendo ottimi risultati di vendita: in Giappone ha fatto meglio di Horizon Zero Dawn e God of War al lancio, mentre sul PlayStation Store è stato il gioco più acquistato ad aprile. Al titolo di Sony Benda, i fan non mancano affatto.

Uno di essi, che su Twitter si fa chiamare KingSmith34, ha gradito così tanto una delle iconiche armi da mischia presenti nel gioco - la mazza da baseball chiodata con la lama circolare sull'estremità - da ricrearla nel mondo reale! Esattamente come Deacon St. John, anche King ha reperito i materiali necessari per costruirla, con l'unica differenza che non ha dovuto farlo in un mondo post-apocalittico dominato dai Furiosi. Potete apprezzare il suo lavoro nelle immagini allegate in calce a questa notizia, fateci sapere cosa ne pensate!

Days Gone, ricordiamo, è disponibile esclusivamente su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro. KingSmith34 non è l'unico giocatore ad essere stato ispirato dal gioco di Sony Bend: c'è anche chi è stato in grado di ricreare la motocicletta di Deacon! A proposito di mazze da baseball chiodate, ne approfittiamo per segnalarvi che tra le nostre pagine trovate la guida alle migliori armi di Days Gone.