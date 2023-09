Un fan ferma Phil Spencer e gli chiede un autografo su una Playstation 5

Si è da poco concluso il Tokyo Game Show 2023, che ha visto fra i vari partecipanti anche il capo della Divisione Gaming di Microsoft, Phil Spencer, con una conferenza Xbox dedicata al mercato giapponese. Un fan in Giappone ha pensato bene di chiedergli un autografo sulla scocca di una Playstation 5 e le foto non hanno tardato ad arrivare sul web.

Tom Warren, Senior Editor di The Verge, è tra coloro che hanno riportato gli scatti del fan, che inevitabilmente hanno fatto sorridere il popolo della rete per l'ironica contraddizione. Ci vuole sicuramente una certa dose di coraggio per chiedere al Presidente di Xbox di firmare la scocca della propria PlayStation.

Proprio di recente, peraltro, Spencer ha dichiarato che la console war è un'inutile perdita di tempo, invitando i guerrafondai a deporre le armi, e il suo autografo su una PlayStation 5 appare come un rincuorante gesto in questa direzione. Ciò che conta è il tempo spero per giocare, non importa su quale piattaforma.

C'è chi, per farsi una risata e sdrammatizzare il momento delle dimissioni di Jim Ryan da Presidente Sony, scherza dicendo che è tutto un segno del destino e che Spencer è, sotto mentite spoglie, il nuovo sostituto entrante. E lì sì che l'ironia sarebbe spiazzante.