I fan di Halo Infinite hanno ricreato Toy Story nella modalità forgia

L'amore dei fan ad alcuni brand, anche nell'ambito videoludico, ha spesso dato vita a grandi opere dell'ingegno creativo, messe poi a disposizione dell'intera community di un determinato videogioco. Non molti giorni fa è avvenuto con una mappa fan made a tema cyberpunk in Halo Infinite, mentre oggi si parla della saga cinematrografica di Toy Story.

Nonostante l'ultimo progetto dedicato a Master Chief - Halo Infinite -non stia passando un ottimo momento, a causa delle recenti dimissioni di Bonnie Ross da 343 Industries, delle volte è giusto soffermarsi ad osservare come la mancanza di contenuti non fermi del tutto la passione dei videogiocatori.

Questo è propriamente il caso di una recente creazione da parte di un fan: la casa di Andy di Toy Story. L'iniziativa è avventura attraverso la modalità forgia di Halo Infinite, nonostante si tratti di una modalità di gioco non ancora accessibile ai videogiocatori. Tuttavia, alcuni di questi hanno avuto accesso alla sezione dedicata alla creazione di mappe giocabili. Il nome dietro alla riproposizione della casa di Andy in Halo Infinite è quello di "Red Nomster", ed i riferimenti inseriti al celebre film d'animazione targato Pixar sono diversi: il pianeta Pizza degli alieni, l'iconico Mister Potato, il cane Slinky e tanto altro ancora.

Seppure sia ancora necessario attendere un paio di mesi per il rilascio ufficiale della modalità creazione, programmata tramite una beta per questo novembre ed in via definitiva entro la fine del 2023, avrete modo di osservare un video su Youtube nel quale viene mostrata la creazione di Red Nomster dalla durata complessiva di 30 minuti.