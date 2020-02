Fan troppo invadente si presenta sotto casa di Pokimane. Il racconto della streamer

Per essere uno streamer di successo, è inevitabile dover costruire relazioni con il pubblico, ma può capitare che alcuni membri della propria community fraintendano il messaggio e si creino delle illusioni, e la cosa a volte può anche far paura. È quanto è successo a Pokimane, che ha recentemente raccontato una sua disavventura.

In pratica un fan della streamer ha cominciato a prendere troppo sul serio e sul personale le risposte di Pokimane ai suoi messaggi, fino ad equivocare che ci fosse davvero un rapporto tra i due, e si era presentato sotto casa della 23enne star di Twitch (tra l'altro recentemente Pokimane ha rifiutato un accordo da tre milioni di dollari).

"Era tutto nella sua testa. Mi metteva i like e mandava bits, e pensava che solo perché io gli rispondessi significava che fossimo amici. Tipo amici nella vita reale. Voglio dire, voi siete la mia community, e in un certo senso noi siamo amici, ma per questo tizio era più di questo", ha detto Pokimane, che poi ha raccontato della sua storia.

"Si è presentato vicino all'edificio dove registriamo. È stato difficile perché si vedeva che lui semplicemente non capiva che se rispondo ai bits e ringrazio, non significa che ti conosco personalmente. O che tu conosci personalmente me. O che puoi presentarti a casa mia!".

Insomma, Pokimane vorrebbe avere un rapporto più stretto con la sua community, ma spesso non è possibile, perché il messaggio può venire travisato. E a volte è davvero difficile decidersi come comportarsi se quando ti mostri semplicemente educata, qualcuno equivoca, e se cerchi di mantenere le distanze, altri ti accusano di esserti montata la testa.

Insomma a volte gli stream sniper sono davvero l'ultimo dei problemi.