I fan italiani di Final Fantasy ci ripropongono lo spot di FF7 Remake con sottotitoli

In rappresentanza della folta community di appassionati nostrani della serie ruolistica di Final Fantasy, il canale YouTube GamerDex83 ci ripropone il video dell'ultimo spot TV giapponese di FF7 Remake con sottotitoli in italiano.

Il filmato promozionale confezionato dall'azienda nipponica ci mostra lo "scontro generazionale" tra i giocatori più giovani che guardano con relativo disinteresse a questo progetto e chi, invece, attende con ansia l'uscita di questo Remake per rivivere le emozioni del capolavoro originario. Anche per questo, i tanti dialoghi che intercorrono tra gli attori dello spot rendevano assolutamente necessaria questa opera di traduzione.

Ringraziamo perciò RePorter Bridges per l'edit dei sottotitoli, Lori di Akiba4life e Sara e Susy di FFIC per l'ottimo lavoro svolto, così come per la passione che li anima e per la celerità con cui hanno saputo offrirci la traduzione in italiano dello spot TV giapponese dell'ultimo kolossal ruolistico di Square Enix.

Vi lasciamo perciò al video che campeggia in cima alla notizia e vi ricordiamo che Final Fantasy 7 Remake arriverà il 3 marzo del 2020 su PlayStation 4. Sulle pagine di Everyeye.it trovate anche un approfondimento sulla demo di FF7 Remake dalla Milan Games Week.