Il fan di Keanu Reeves rifiuta la Collector's di Cyberpunk 2077 per una giusta causa

L'entrata in scena di Keanu Reeves durante la conferenza Microsoft per annunciare la data d'uscita di Cyberpunk 2077 verrà sicuramente ricordato come uno dei momenti più iconici dell'E3 2019, e forse anche dell'intera storia della fiera losangelina.

L'avvenimento è stato reso ancor più memorabile dall'incitamento di un fan, che ha urlato a Reeves: "Tu sei mozzafiato!". L'attore, sbalordito, ha rivolto al ragazzo le medesime parole e ha poi aggiunto "Tutti voi siete mozzafiato!". Peter Sark, ora ribattezzato "Breathtaking guy", è così diventato un piccolo eroe, che la stessa CD Projekt RED ha deciso di omaggiare con una copia gratuita della Collector's Edition di Cyberpunk 2077.

Ebbene, ci sono degli sviluppi. Sark, a quanto pare, ha rifiutato il regalo e ha chiesto agli sviluppatori polacchi di regalare un Go-Kart ad un ospedale pediatrico! "Sarebbe fantastico [riferendosi alla Collector's Edition di Cyberpunk 2007, ndr], ma cosa ne pensate, piuttosto, di donare un Go-Kart ad un ospedale pediatrico attraverso la fondazione Gamers Outreach? Questo sarebbe davvero mozzafiato".

A CD Projekt RED l'idea è piaciuta: "Certamente, possiamo anche optare per la tua idea. Ottima mossa!". La proposta di Sark non è spuntata fuori dal nulla. Sua sorella è scomparsa all'età di 17 anni a causa della leucemia, e ha così pensato ad un modo per rendere più piacevole la permanenza in ospedale di altri bambini ricoverati per cause simili.

La sua proposta, in ogni caso, non ha incontrato il favore di alcune persone, che l'hanno accusato di essere un approfittatore. A queste, ha risposto con le seguenti parole: "A tutti coloro che mi accusano di aver costretto una compagnia a donare un Go-Kart da 3.500 dollari deducibile dalle tasse piuttosto che accettare la Collector's Edition che hanno offerto. Siate migliori. Nella vita non ci sono soltanto i giochi. Bisogna anche ridare". Cosa ne pensate? Ne approfittiamo per ricordarvi che Cyberpunk 2077 verrà lanciato il 16 aprile 2020 su PlayStation 4, Xbox One e PC.