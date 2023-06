Un fan Nintendo compra €3.200 di azioni solo per potersi lamentare di Splatoon 3

Non tutti gli eroi indossano un mantello, hanno commentato ironicamente i membri della comunità di Splatoon 3 quando hanno scoperto che un loro collega ha comprato 3.200 euro di azioni Nintendo pur di sedersi tra gli altri investitori e lamentarsi del gioco.

Stando ad un report condiviso dall'autorevole redazione di VGC, una recente riunione finanziaria di Nintendo è stata animata da un fan di Splatoon 3 che, evidentemente contrariato per alcune scelte degli sviluppatori, ha speso più di 3.200 euro in azioni pur di potersi sedere al tavolo degli investitori e urlare tutto il suo malcontento. A quanto pare, il suo disappunto nasce dal ridotto numero di personalizzazioni offerto ai personaggi maschili, specialmente se messo a confronto con quello a disposizione delle controparti femminili.

Stando alle persone che hanno assistito all'accaduto, il fan (o, per meglio dire, l'azionista) ha proseguito la sua invettiva per un bel po', ignorando persino l'invito alla calma del Presidente Shuntaro Furukawa. Quando s'è finalmente fermato, il presidente ha commentato: "Grazie per il tuo interesse nel nostro gioco. Siamo grati per la tua preziosa opinione".

Dopo l'accaduto, l'utente Twitter Haruikatako è uscito allo scoperto svelando di essere il neo-investitore arrabbiato e confermando d'aver speso 512 mila yen (3.258 euro al cambio attuale) per ottenere l'autorizzazione a presenziare alla riunione. "Alla riunione con gli azionisti di Nintendo, mi sono lamentato del trattamento freddo che viene riservato ai ragazzi di Splatoon", ha spiegato, aggiungendo inoltre che, prima di convincersi ad effettuare l'ingente spesa, ha spedito a Nintendo numerose lettere di reclamo, tutte rimaste senza risposta. I soldi necessari all'acquisto delle azioni li ha guadagnati comprando e rivendendo oggetti usati, inclusa una Switch OLED, ignorando tra l'altro gli inviti a desistere dei genitori.

L'accaduto ci ha portato alla memoria un caso simile accaduto l'anno scorso, quando un fan ha speso oltre 40.000 dollari in azioni per chiedere il ritorno di F-Zero.