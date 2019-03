Fan Nintendo crea il modellino 3D della mappa di Super Mario World per SNES

Da grande appassionato di videogiochi Nintendo, il progettista 3D conociuto su YouTube come CircuitBeard ha voluto omaggiare gli eroi digitali della sua infanzia ricreando il mondo di Super Mario World per SNES con un modellino incredibilmente dettagliato.

Servendosi di una moderna stampante 3D e di tanta fantasia, l'autore dello splendido progetto che potete ammirare nel filmato che campeggia a inizio articolo ha ricostruito in ogni singolo particolare le iconiche isole della World Map del capolavoro platform di Takashi Tezuka e Shigeru Miyamoto per Super Nintendo, commercializzato in Europa nell'ahinoi sempre più lontano 11 aprile del 1992.

L'idea alla base della mappa di Super Mario World è stata fonte d'ispirazione per tutti i successivi capitoli della saga dell'idraulico baffuto della Grande N, ivi compresa l'epopea interplanetaria in due atti di Super Mario Galaxy e l'ultimo Super Mario Odyssey per Nintendo Switch, che nell'ottobre di quest'anno riceverà l'Artbook Ufficiale di Dark Horse.

Prima di lasciarvi al video di cui sopra e alla bianca lavagna dei commenti per condividere il vostro parere sul progetto del fan della casa di Kyoto, ricordiamo che Nintendo Italia ha da poco annunciato l'iniziativa Nindie Summit per coinvolgere gli sviluppatori indipendenti in una serie di eventi e tavole rotonde con lo scopo di rafforzare la già solidissima posizione di Switch nel panorama videoludico delle produzioni indie.