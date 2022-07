Fan Nintendo realizza un bellissimo remake di Super Mario RPG: il video

Mentre aspettiamo la data d'uscita del film di Super Mario, che proprio negli scorsi giorni è stato rinviato al 2023, ha fatto la sua comparsa sul web un progetto fan-made davvero unico. Stiamo parlando di un remake del primo capitolo della serie Mario RPG, uscito su SNES nel lontano 1996.

Le prime immagini del progetto, che non è un gioco ufficiale approvato da Nintendo e che dunque potrebbe essere presto oggetto di attenzioni "indesiderate" da parte della Grande N, sono state diffuse su Twitter dal suo stesso creatore, l'artista e motion designer Finn. Trovate il post di Finn in calce a questa notizia: al suo interno potete dare un'occhiata ad un breve video del gioco in azione.

Come potete notare dal trailer, il remake consiste perlopiù in un aggiornamento della grafica di Mario RPG: Legend of the Seven Stars, il capostipite di tutte le esperienze ruolistiche dell'idraulico baffuto. Proprio dal primo Super Mario RPG, infatti, sono nate serie estremamente amate come quella di Mario & Luigi e quella di Super Paper Mario, che è anche arrivata su Switch nel 2020 con l'ottimo Paper Mario and the Origami King.

La brutta notizia, in questo caso, è che il remake di Finn non sarà reso giocabile dai fan di Mario: come spiega lo stesso artista su Twitter, infatti, "ho pensato di pubblicare il video dopo aver visto un po' di progetti simili in circolazione: il mio progetto SMRPG è fatto direttamente in un engine di gioco, ma non sarà giocabile per ragioni legali. Non ho in programma di pubblicare un remake di una parte significativa del gioco per non infrangere alcun copyright".

Nonostante ciò, il progetto ha presto attirato l'attenzione dei fan. Ora la palla passa a Nintendo: chissà che, vedendo il successo del mockup di Finn, la Grande N non decida davvero di realizzare un remake del primo Super Mario RPG.