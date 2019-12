Un fan di P.T. ricrea la demo horror di Silent Hills con i mattoncini LEGO e una GoPro

Proprio mentre si moltiplicano le voci di corridoio legate al ritorno di Silent Hills con trattative in corso tra Kojima e Konami, lo youtuber Crèmekoek ha utilizzato la sua videocamera GoPro Hero 4 per ricreare le spaventose scene ingame di P.T. servendosi, ebbene sì, dei mattoncini LEGO.

Il creatore di contenuti ha analizzato ogni singola scena di gioco della demo horror di Silent Hills per ricostruire da zero i corridoi e le stanze dell'appartamento infestato di P.T. con l'ausilio degli iconici blocchetti colorati dell'azienda di giocattoli danese.

Per donare ulteriore "spessore emotivo" al suo lavoro, lo youtuber ha saggiamente riutilizzato delle immagini prese da una vecchia rivista videoludica per adattarle alle finte cornici dei quadri e delle fotografie che impreziosiscono la sua scena. L'autore di questo progetto si è persino premurato di ricreare l'incontro tra il protagonista e l'entità paranormale che infesta la casa attraverso una sessione in stop motion realizzata con una comunissima fotocamera digitale Sony DSC-HX50... e un po' di plastilina!

Mentre vi lasciamo a questa nuova, insolita reinterpretazione di P.T. in chiave LEGO, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate anche un approfondimento dedicato ai giochi horror secondo Kojima, con riflessioni su un futuro ipotetico che potrebbe vedere il papà di Metal Gear alle prese con un altro titolo a tinte oscure dopo essersi cimentato con l'esperienza sci-fi di Death Stranding.