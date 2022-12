Fan di Pokémon trucca il cane da Pikachu e lo porta ad una partita di NBA

Un fan particolarmente appassionato della serie di Pokémon ha pensato di truccare il proprio cane da Pikachu e portarlo ad una partita di NBA. L'evento, prevedibilmente, non è passato inosservato agli altri spettatori, con molte persone che hanno aspramente criticato questa trovata piuttosto bizzarra.

Come potete osservare tramite la clip che vi abbiamo riportato più in basso, un fan ha travestito completamente il proprio cane da Pikachu, colorando i suoi peli di giallo con macchie rosse sulle guance e marroni sulla parte posteriore del corpo. Il tutto è stato catturato in diretta dalle telecamere che stavano riprendendo il match di NBA disputato tra Miami Heat e Minnesota Timberwolves, suscitando la sorpresa e lo stordimento dei telecronisti.

La clip è rapidamente stata ricondivisa su Twitter e altri social media, dove alcuni fan si sono mostrati divertiti dal travestimento, ma tanti altri hanno invece espresso il proprio disappunto per il trattamento ricevuto dal cane. Sappiamo che l'applicazione di tinture sulla pelle degli animali può causare la nascita di problemi di salute principalmente legati al loro sistema immunitario e alle malattie cutanee. Questo richiede quindi estrema cautela se si vuole tenere conto del benessere dei propri animali, e la speranza è che il padrone del cane sia stato prudente e abbia utilizzato metodi non nocivi nei suoi confronti.

