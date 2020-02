Dei fan stanno realizzando una versione GBA di Fire Emblem Three Houses

Se siete tra i nostalgici delle vecchie avventure di Fire Emblem, probabilmente vi conviene tenere d'occhio questo progetto: alcuni fan stanno cercando di realizzare un "demake" di Fire Emblem: Three Houses. Si tratta di una reinterpretazione del gioco a livello grafico, in uno stile pixel art dal sapore retrò.

Gli autori avevano anche pubblicato un video su YouTube nei giorni scorsi, che però ora è stato impostato come video privato, per cui potete farvi una primissima idea di cosa si tratta solo attraverso l'immagine all'interno della news.

Il progetto però non include tutte e tre le storyline delle casate attualmente, ma solamente quella dei Blue Lions, per rendere il tutto più gestibile. Non è escluso però che possano arrivare anche le altre due casate in futuro.

Per il momento insomma tocca accontentarsi del progetto così com'è, ma siamo sicuri che i fan della serie rimarranno folgorati dal nuovo stile del gioco.

Nel frattempo, è da pochissimo disponibile il DLC di Fire Emblem: Three Heroes, Ombre Cineree, che aggiunge oltre ad una serie di miglioramenti e risoluzioni di bug ed errori, anche la storia di una nuova casata, quella dei Lupi Cinerei, per l'appunto. Se volete approfondire sul gioco, potete dare un'occhiata alla nostra recensione di Fire Emblem: Three Houses.