Il fan remake di Super Mario Bros con Chris Pratt è la cosa più folle che vedrete oggi

Vi piacerebbe un remake di Super Mario Bros? No, non c'è nessun annuncio ufficiale in merito ma Re-Imagined Games ha dato vita proprio ad un remake di Super Mario Bros in Unreal Engine con protagonista Chris Pratt nei panni di Super Mario. E non avete ancora visto il trailer...

Chris Pratt ricoprirà il ruolo di Super Mario nel film di Nintendo e Illumination e proprio per questo c'è chi ha pensato di creare un fan remake di Super Mario Bros per NES utilizzando il celebre attore come protagonista, con tanto di salopette e iconico cappello rosso.

Il trailer è la vera chicca: Chris Pratt nei panni di Mario salta, colpisce i blocchi ?, elimina tartarughe e Goomba, entra nel castello della principessa Peach e utilizza pure le zone Warp per il teletrasporto. E come in ogni gioco di Super Mario che si rispetti non può mancare Bowser, gli autori fanno sapere che lo inseriranno presto, probabilmente utilizzando Jack Black come base per dare vita all'arcinemico di Mario.

Nell'attesa, consoliamoci con il trailer del film di Super Mario in arrivo il 6 ottobre mentre la pellicola vedrà la luce nel corso del 2023. Lo sapevate? Parlando di progetti fan made, questa settimana è uscito Super Mario Bros 5, mastodontico progetto realizzato con Super Mario Maker e che ha richiesto ben sette anni di duro lavoro.