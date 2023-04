I fan hanno già riprodotto la mappa di The Legend of Zelda: Tears Of The Kingdom

Con la pubblicazione del primo gameplay esteso del gioco, i fan sono riusciti nella curiosa impresa di dar vita a una riproduzione della mappa di gioco di The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom. Il tutto ha raggiunto la rete attraverso un post pubblicato sul famoso social Reddit.

La mappa, inclusa nel post dell'utente teo_many, è stata realizzata a partire da quella di Breath of The Wild e poi aggiornata con le coordinate registrate attraverso l'osservazione diretta della minimappa e delle location viste negli ultimi spezzoni di gioco condivisi da Nintendo. Il risultato è una cartografia delle Sky Island quanto mai particolareggiata e verosimile, che diversi utenti sembrano aver apprezzato, visto il grandissimo numero di interazioni registrate dalla discussione.

Ma questa mappa è davvero così fedele all'originale? Non ci resta che attendere il 12 maggio per poterlo scoprire, data in cui Tears of The Kingdom, dopo una fervida attesa, sbarcherà finalmente sull'ibrida Nintendo Switch.

Il titolo è sicuramente tra i più attesi dell'anno, specialmente in Giappone, dove il numero di preorder registrati da Zelda: Tears of The Kingdom ha superato persino quelli del predecessore, che già a suo tempo era riuscito nell'impresa di rinnovare l'interesse verso una serie da sempre tra le più amate nel catalogo della casa di Kyoto.