Fan di Scorpion? Annunciata la Kollector's Edition di Mortal Kombat XI

L'evento live di reveal di Mortal Kombat 11 non ha deluso le aspettative, condividendo con il pubblico un notevole quantitativo in novità, tra cui l'annuncio dell'edizione da collezione del picchiaduro targato NetherRealm.

Tra queste troviamo l'annuncio di una "Kollector's Edition" di Mortal Kombat XI che includerà tra le altre cose una riproduzione della maschera del personaggio di Scorpion! Tramite l'account Twitter ufficiale potete dare un'occhiata più da vicino a questa particolare edizione da collezione che include anche uno stand per la maschera e custodia steelbook in metallo con logo in rilievo coloro oro. Il prezzo della Collector's Edition purtroppo non è stato ancora rivelato, con ogni probabilità ne sapremo di più nelle prossime ore quando i preorder apriranno ufficialmente anche nel nostro paese.



Effettuando il preorder di MK 11 Kollector's Edition riceverete l'accesso alla Beta e il personaggio di Shao Khan, esattamente come avviene per la versione standard del gioco. Vi ricordiamo che tra le altre informazioni condivise dal palco dell'evento, troviamo la conferma della collaborazione della wrestler Ronda Rousey, un nuovo Trailer di Gameplay e, ovviamente immancabile, un video appositamente dedicato alle Fatalities di Mortal Kombat 11!