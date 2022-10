Fandom acquisisce Metacritic, GameSpot, Giant Bomb e GameFAQs per 55 milioni di dollari

I vertici del Gruppo Fandom hanno ufficializzato l'avvenuta acquisizione di alcune tra le più importanti e riconosciute realtà dell'intrattenimento digitale, come l'aggregatore di recensioni Metacritic, il 'portale delle guide' GameFAQs e i portali videoludici di GameSpot e Giant Bomb.

In accordo con la società di marketing Red Ventures, il Gruppo Fandom ha infatti ottenuto il controllo di GameSpot, Metacritic, TV Guide, GameFAQs, Giant Bomb, Cord Cutters News e Comic Vine investendo una cifra vicina ai 55 milioni di dollari.

Il passaggio di queste famose realtà del gaming (e dell'intrattenimento in generale) viene accolto dal CEO di Fandom Perkins Miller con una nota in cui si dice "entusiasta di aggiungere questi potenti e autorevoli brand alla nostra piattaforma, consentendoci così di ampliare le nostre capacità di business e offrire contenuti sempre più coinvolgenti ai nostri partner, inserzionisti e fan".

A dare il senso dell'operazione imbastita da Fandom ci pensa il dato dei 46 milioni di utenti mensili dei portali appena acquisiti. Fondato nel 2004, Fandom oggi ospita qualcosa come 250.000 pagine wiki curate dagli utenti, trattando argomenti come i videogiochi, le serie TV, i film e la cultura pop in generale.

Nei giorni scorsi, ricordiamo a chi ci segue che Tencent ha avviato una fase aggressiva di acquisizioni che dovrebbe portare il colosso cinese ad assorbire publisher e case di sviluppo occidentali, a partire dall'Europa.