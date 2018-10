Fangold The Eventful Card Game: continua la campagna Kickstarter

Potato Killer Studios ha lanciato da pochi giorni la campagna Kickstarter per Fangold, il primo videogioco del team indie italiano. La campagna ha come obiettivo la raccolta fondi per ultimare il progetto e per pubblicare il titolo anche su console, oltre che su PC.

Sviluppato da Potato Killer Studio, Fangold è ambientato nell'omonima Taverna, locata in una delle zone più remote della Britannia, falcidiata dalla guerra. Interamente esplorabile in 3D, la location permette di entrare immediatamente nel gioco di carte, che ritrae personaggi e creature dell'isola in una sorta di guerra simulata su tavolo. Oltre alla modalità PvP, che permette di organizzare tre diverse modalità di sfida tra due giocatori, ci sarà anche la modalità PvE, che mutua caratteristiche tipiche degli MMORPG e crea una commistione con un Adventure Quest innovativo e ricco di contenuti, che spazia dal crafting agli eventi dinamici. Tra le feature più innovative troviamo anche la modalità PvPvE, un'esclusiva di Fangold che vi permetterà di combattere con un altro giocatore in una modalità che comprende eventi esterni generati dalla CPU o dai giocatori stessi.

Fangold sarà cross-platform, pertanto sarà possibile giocare in modalità multiplayer anche da diverse piattaforme, e permetterà di sfruttare l'innovativo sistema SAI (Sponge Artificial Intelligence), pensato per apprendere lo stile di gioco e le reazioni emotive del giocatore grazie a degli algoritmi che ne simulano il modo di giocare. In caso di disconnessione sarà quindi possibile continuare a giocare grazie al supporto del SAI, che si preoccuperà di sostituirvi emulando le vostre azioni e basandosi sul vostro stile di gioco, conducendovi al termine della gara o, nel caso, fino a quando non rientrerete in gioco. Grazie a questo innovativo sistema sarà possibile annullare completamente il "ragequit" e vanificare tutte le problematiche legate a una disconnessione fortuita. Fangold si prefissa l'obiettivo di tracciare una nuova generazione di Trading Card Game, con un gameplay completamente nuovo, spingendo i giocatori a usufruire del cross-platform e giocando in multiplayer basandosi esclusivamente su quelle che sono le proprie abilità, senza dover sottostare ad agenti esterni legati alla propria connessione. Tra gli sviluppi futuri, inoltre, il team prevede nuove modalità di gioco, come il 5vs5 con Dungeon Draft, nuovi set di carte e nuove aree di gioco e l'MMO di Land of Britain, fumetti e romanzi dedicati all'universo di Fangold. Crea il tuo mazzo, schiera il tuo esercito e scatena le combo più devastanti contro il tuo avversario. La leggenda attende solo te, la campagna Kickstarter è accessibile a questo indirizzo.