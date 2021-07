Fanta History atterra su Everyeye: l'Egitto nei videogiochi stasera in diretta su Twitch

Dalle sabbie di Assassin's Creed: Origins ai collegamenti tra Death Stranding e Antico Egitto, la civiltà delle Piramidi è stata una grande protagonista della narrazione videoludica degli ultimi anni.

Per scoprire insieme la verità che si cela dietro la fantasia videoludica, Francesco Fossetti (in compagnia di Paolo Paglianti, storico redattore di Giochi Per Il Mio Computer) ospita in diretta sul canale Twitch di Everyeye un appuntamento decisamente speciale: "Fanta Hystory, un viaggio attraverso il fantastico alla scoperta della realtà dietro la fiction". Ideato dall'Associazione Culturale per lo Studio dell'Egitto e del Sudan, il format propone un viaggio nella mitologia della storia e dell’archeologia fantastica attraverso libri, racconti, fumetti, film, videogiochi e la cultura popolare, alla scoperta della realtà scientifica che si nasconde dietro la fiction.



Accanto ad ACSES, la serie di appuntamenti con Fanta History porta la firma di importanti personalità, in collaborazione con Internauta Comics e il fumettista Toni Viceconti, con la partecipazione del Professor Francesco Tiradritti (Egittologo, sudanologo, giornalista e scrittore. Dirige la Missione Archeologica Italiana a Luxor e in Sudan. È stato consulente presso la collezione egizia delle Civiche Raccolte Archeologiche di Milano e docente di egittologia a Napoli, Foggia ed Enna), del Dottor Giuseppe Cùscito, della Dottoressa Letizia Davoli e dell'esperto di tecnologia e videogiochi Paolo Paglianti.



L'appuntamento è fissato per la serata di oggi, mercoledì 21 luglio, a partire dalle ore 21:00, ovviamente sul Canale Twitch di Everyeye. Vi ricordiamo che per iscriversi al canale è sufficiente cliccare sull'apposita icona a forma di cuore: in questo modo è possibile interagire in diretta con la redazione e gli ospiti. Inoltre, è possibile supportare le attività della Redazione abbonandosi gratis al canale Twitch di Everyeye con Amazon Prime.