Fantasian Parte 2 arriva su Apple Arcade: oltre 40 ore di longevità e 34 brani di Uematsu

A conferma delle dichiarazioni di Sakaguchi sullo sviluppo di Fantasian Parte 2, il team di Mistwalker annuncia con un video la data di lancio ufficiale del secondo atto della gemma JRPG del papà di Final Fantasy.

Il nuovo atto dell'iconica esperienza ruolistica plasmata dagli sviluppatori al seguito di Hironobu Sakaguchi promette di avere quasi il doppio delle dimensioni della Parte 1, per una longevità complessiva che dovrebbe attestarsi tra le 40 e le 60 ore di gioco.

Si tratterà perciò di un aggiornamento contenutistico di enormi proporzioni, con nuove funzionalità di gameplay, personaggi inediti con cui interagire e nemici originali da affrontare. Spazio anche a una pletora di scenari digitali ricreati con la medesima tecnica del diorama che ha reso celebre il primo atto dell'esperienza JRPG di Fantasian.

Rispetto alla Parte 1, la campagna principale del nuovo capitolo di Fantasian viene descritta dagli stessi sviluppatori di Mistwalker come "maggiormente orientata al completamento delle missioni": non a caso, gli eventi narrati nella Parte 2 saranno impreziositi dalla presenza di ben 34 nuovi brani composti da Nobuo Uematsu. Il lancio della seconda parte di Fantasian è prevista per il 13 agosto, in esclusiva per gli iscritti al servizio in abbonamento di Apple Arcade. Prima di lasciarvi al video di cui sopra, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete leggere la recensione di Fantasian a firma di Andrea Verdino.