Fantasian: la Parte 2 è quasi pronta, conferma Hironobu Sakaguchi

Grazie allo stupendio esordio di Fantasian su Apple Arcade, a Hironobu Sakaguchi basta un tweet di otto parole per accende l'entusiasmo degli appassionati di JRPG che attendono con impazienza l'arrivo della Parte 2 del nuovo progetto firmato dal papà di Final Fantasy.

Nel post condiviso dal leggendario ideatore di Final Fantasy, l'esponente di Mistwalker sottolinea infatti come "la Seconda Parte di Fantasian è quasi pronta", suggerendone così l'imminente approdo nel servizio in abbonamento Apple Arcade per sistemi iOS.

Il nuovo atto dell'epopea ruolistica a episodi di Fantasian dovrebbe rimanere nel solco tracciato dal primo capitolo e offrire, così facendo, un'esperienza narrativa, ludica e contenutistica quantomai ricca. Il titolo d'esordio dell'ultima opera JRPG di Sakaguchi vanta infatti oltre venti ore di longevità e un comparto artistico estremamente ispirato, con personaggi digitali immersi in scenari ricostruiti "dal vero" con la tecnica dei diorama.

La speranza degli appassionati è ovviamente quella di assistere quanto prima al lancio di una Seconda Parte che sia capace di regalare le medesime emozioni del primo atto e, perché no, delle sorprese sia sotto il profilo del gameplay che in quello strettamente artistico. A questo punto non ci resta che attendere la data di lancio della Seconda Parte del piccolo grande gioiello ruolistico di Sakaguchi, ma prima vi invitiamo a esplorare il peculiare universo ludico, stilistico e di gameplay di Mistwalker leggend la nostra recensione di Fantasian.