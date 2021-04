Fantasian su Apple Arcade: il nuovo JRPG del papà di Final Fantasy è stupendo!

Disponibile in esclusiva su Apple Arcade, Fantasian è una vera e propria gemma ruolistica. Eccovi la nostra video recensione dell'ultimo progetto firmato da Mistwalker e Hironobu Sakaguchi, il leggendario papà di Final Fantasy.

Sin dalle primissime battute dell'avventura, la nuova creatura fantasy di Mistwalker lascia trasparire tutta la passione profusa dagli sviluppatori giapponesi in questo progetto e non fa davvero nulla per nascondere le ambizioni nutrite dal suo celebre ideatore.

Le oltre venti ore che il mondo di Fantasian ricostruito con la tecnica dei diorama promette di offrire ai fan del genere, infatti, rappresentano una vera e propria dichiarazione d'amore rivolta ai cultori di JRPG, ma non solo. Merito di uno stile grafico e artistico incredibilmente curato, certo, ma anche di un sistema di gameplay che attinge a piene mani dai capolavori del passato per attualizzarne il linguaggio. Se vista in questa luce, la collaborazione con il compositore Nobuo Uematsu forse prossimo al ritiro non può che rendere ancora più speciale l'opera di Sakaguchi da vivere su sistemi iOS.

Per uno sguardo più approfondito sugli elementi ludici, grafici e narrativi che caratterizzano quest'opera in esclusiva (per ora) su Apple Arcade, vi rimandiamo alla nostra recensione di Fantasian con le analisi di Andrea Verdino.