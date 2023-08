Fantasian arriva su PC? Il JRPG del creatore di Final Fantasy avvistato su Steam

Firmato da Hironobu Sakaguchi e Nobuo Uematsu, il lancio di Fantasian aveva reso disponibile la nuova IP in esclusiva nel catalogo di sApple Arcade. Molto presto, la situazione potrebbe però cambiare.

È quanto suggerisce un interessante avvistamento realizzato dal portale SteamDB, che ha di recente segnalato la presenza del database di Steam di riferimenti relativi al JRPG. I file incriminati, in particolare, sono denominati "Fantasian Playtest" e riportano come data di ultimo aggiornamento lo scorso 21 luglio 2023. Una circostanza sicuramente interessante, che potrebbe preannunciare l'imminente presentazione di un porting PC di Fantasian.

Al momento si tratta di una semplice ipotesi, ma non sarebbe la prima volta che un reveal videoludico viene anticipato da SteamDB. In attesa di eventuali maggiori dettagli in merito, ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete già trovare la recensione di Fantasian, realizzata in occasione dell'esordio del gioco su Apple Arcade.



Accolto con generale favore dalla critica videoludica internazionale, il JRPG ha segnato il ritorno in scena di Hironobu Sakaguchi, leggendario ideatore della serie di Final Fantasy, di recente tornata in azione con il debutto di Final Fantasy XVI su PlayStation 5. Con oltre quaranta ore di longevità e una colonna sonora firmata da Nobuo Uematsu, Fantasian potrebbe rappresentare un'interessantissima aggiunta al catalogo Steam per tutti i giocatori PC amanti dei GDR nipponici.