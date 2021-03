Fantasian: il JRPG diorama sarà proposto in due parti, la prima avrà 30 ore di longevità

Nella cornice mediatica dell'ultima intervista a Famitsu, Hironobu Sakaguchi di Mistwalker conferma che il JRPG diorama Fantasian sarà proposto in due parti, con il primo atto che dovrebbe vantare una longevità teorica tra le 20 e le 30 ore.

Il papà di Final Fantasy promette quindi di offrire un'esperienza ludica e narrativa al pari delle migliori produzioni JRPG per PC e console "tradizionali", quantomeno dal punto di vista strettamente contenutistico, grazie anche alla presenza di numerose missioni secondarie.

Per concretizzare la sua visione, Sakaguchi ha ricreato oltre 150 scenari adottando la tecnica del diorama e utilizzato tali ambientazioni come "fondali dal vivo" per le sessioni di gameplay vere e proprie. In una precedente intervista, Sakaguchi ha però ritenuto opportuno sottolineare come Fantasian potrebbe essere l'ultimo gioco con musiche di Nobuo Uematsu, il compositore della colonna sonora dei capitoli primigeni di Final Fantasy e di opere ruolistiche come Lost Odyssey e Blue Dragon.

Il lancio di Fantasian è previsto nel 2021 in esclusiva su Apple Arcade per sistemi iOS, MacOS e tvOS: il primo atto dovrebbe arrivare sul servizio in abbonamento della casa di Cupertino entro breve, mentre per il secondo occorrerà attendere più avanti nel 2021. In calce e in cima alla notizia trovate gli ultimi video proposti da Mistwalker con protagonisti gli stessi Sakaguchi e Uematsu.