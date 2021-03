Fantasian: il papà di Final Fantasy mostra il gameplay del JRPG diorama

L'apertura ufficiale della pagina App Store di Fantasian offre a Mistwalker l'opportunità di mostrare le prime scene di gioco e delle nuove immagini tratte dalla prossima, ambiziosa avventura JRPG diretta da Hironobu Sakaguchi, il papà di Final Fantasy.

Al seguito del geniale autore di Final Fantasy e Lost Odyssey, il team di Mistwalker ha adottato una particolare tecnica di sviluppo che prevede l'utilizzo di scenari realizzati "dal vero" tramite dei modelli diorama che vengono trasposti come fondali per le ambientazioni del gioco. L'impressione finale offerta da Fantasian sarà perciò quella di visitare un microcosmo autentico e ricco di dettagli, come specificano gli stessi autori giapponesi mostrando il primo gameplay e i nuovi screenshot.

L'ultimo materiale multimediale viene accompagnato da una scheda che ci aiuta a immergerci nelle atmosfere del titolo raccontandoci la storia di "un regno governato dalle macchine, un universo multidimensionale dove l'equilibrio tra Ordine e Caos è un fattore chiave della battaglia tra i diversi regni. I giocatori interpreterannoi Leo, un eroe che dovrà intraprendere un lungo viaggio per far raffiorare i suoi ricordi smarriti dopo una spaventosa esplosione".

Fantasian vanterà oltre 150 scenari ricreati con la tecnica del diorama e un sistema di combattimento basato sulla meccanica del Dimengeon Battle, che consentirà ai giocatori di inviare i nemici incontrati in un dungeon dimensionale per semplificare le sfide e concentrarsi sull'esplorazione delle ambientazioni. Al titolo, come precisato nei mesi scorsi alla pubblicazione delle prime immagini di Fantasian, collaborerà anche Nobuo Uematsu, il compositore della colonna sonora dei capitoli primigeni di Final Fantasy e di opere GDR come Lost Odyssey e Blue Dragon. L'uscita di Fantasian è prevista nel 2021 in esclusiva su Apple Arcade per sistemi iOS, Mac e tvOS.