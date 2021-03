Fantasian e futuro di Mistwalker: niente remake per Lost Odyssey, Blue Dragon e Last Story

Nel discutere con i giornalisti di VGC del futuro di Mistwalker dopo l'attuale impegno sul progetto in due parti di Fantasian per Apple Arcade, Hironobu Sakaguchi ha manifestato tutta la sua contrarietà all'idea di attualizzare con dei remake le sue precedenti avventure ruolistiche.

Ai microfoni di VideoGamesChronicle, il papà di Final Fantasy ha infatti dichiarato di aver dato forma all'originale esperienza GDR di Fantasian proprio perché desidera "costruire qualcosa di nuovo". Alla domanda specifica dei suoi intervistatori sulle probabilità di sviluppo future dei remake di The Last Story, Blue Dragon e Lost Odyssey, Sakaguchi ha infatti risposto che "se devo essere onesto, al momento non c'è nessun piano per alcun remake".

Come specifica lo stesso Sakaguchi, la sua contrarietà allo sviluppo di un qualsivoglia rifacimento current-gen delle sue vecchie glorie ruolistiche è dovuta anche al fatto che "la quantità di impegno e risorse da investire in simili progetti sarebbe identica a quella richiesta dallo sviluppo di un gioco completamente nuovo, sebbene il concetto di 'remake' possa suggerire il contrario. Per questo, personalmente sono molto più attratto dall'idea di creare una storia inedita, un mondo originale o comunque un progetto che mi consenta di costruire qualcosa di veramente nuovo".

Sempre durante l'intervista concessa a VGC, d'altronde, Sakaguchi ha riferito di essere tentato dall'idea di congedarsi dall'industria dell'intrattenimento digitale: alla luce di queste precisazioni, quindi, Fantasian potrebbe essere il suo ultimo gioco.