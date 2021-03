Fantasian potrebbe essere l'ultimo videogioco con musiche di Nobuo Uematsu

Nell'ultima intervista concessa da Hironobu Sakaguchi alla redazione di Mobile Syrup, il papà di Final Fantasy ha illustrato gli elementi che andranno a caratterizzare il gameplay e i contenuti dell'ambizioso RPG in diorama Fantasian e discusso della sua storica collaborazione con il compositore Nobuo Uematsu.

Partendo dalle ultime scene di gameplay di Fantasian mostrate da Mistwalker per confermarne l'arrivo nel 2021 in esclusiva su Apple Arcade, il celebre autore nipponico ha ricordato gli eventi che lo hanno portato a riallacciare i rapporti lavorativi con Uematsu e spiegato che "prima di avvicinarlo per parlare della possibile collaborazione su Fantasian stava avendo alcuni problemi di salute".

Proprio in ragione di questi problemi, secondo Sakaguchi all'incontro tra il suo team e Uematsu "ci fu qualche dubbio sul fatto che sarebbe stato in grado di comporre tutti i brani della colonna sonora, non sapevamo se avrebbe potuto lavorare a tutti gli aspetti del progetto. Penso che abbia accennato al fatto che Fantasian, forse, sarebbe stato l'ultimo videogioco a cui avrebbe potuto lavorare dall'inizio alla fine, in termini di impegno per scrivere tutti i brani della colonna sonora".

Sakaguchi ha non voluto fornire ulteriori dettagli sulla malattia di cui ha sofferto Uematsu nel 2018, ma ha specificato di aver consigliato al compositore di "riversare tutto il suo cuore e la sua anima nella colonna sonora di Fantasian, anche se poi mi sono comosso nel dirglielo".

