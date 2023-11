Final Fantasy 7 Rebirth: legami fra i personaggi e come si riflettono su storia e scontri

In Final Fantasy 7 Rebirth, costruire - e soprattutto rafforzare - i legami fra Cloud e i vari personaggi del cast avrà una funzione doppiamente importante, perché avrà sia risvolti narrativi, sia influenze sul sistema di combattimento.

A spiegarlo con maggiore dettaglio nella nostra intervista esclusiva a tema Final Fantasy 7 Rebirth è Naoki Hamaguchi, director di questa seconda incarnazione nella triade di giochi che compongono il progetto del remake della settima fantasia finale.

Il producer spiega che i rapporti fra i personaggi che compongono la squadra in FF7 Rebirth sono stati molto curati in fase di design per una serie di motivazioni. La prima è di carattere puramente narrativo: intensificare i legami influisce sulla forza delle relazioni fra i personaggi e si riverbera sull'evoluzione degli stessi.

Gli effetti dei legami fra i personaggi si potranno quindi notare sia nel corso della trama principale che durante le varie missioni secondarie. Le storie dei personaggi verranno così ampliate con l'obiettivo di entrare ancor più in empatia con ognuno di essi. Non soltanto: nel culmine della storia, ossia nel momento in cui la narrazione di Final Fantasy 7 Rebirth si interromperà, i giocatori potranno aspettarsi "un enorme colpo emotivo", dice Hamaguchi.

Da ultimo, ma non per importanza, il rafforzamento dei rapporti fra i personaggi si rifletterà sull'utilizzo delle Mosse Sinergiche, ossia delle abilità combinate fra due personaggi in battaglia, grazie alle quali sarà possibile produrre danni elevati sui nemici.