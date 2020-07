Fantasy General 2 Invasion: lo strategico è disponibile su PS4 e Xbox One

Dopo essersi premurati di fissare l'uscita di Tactical Troops ad agosto, i vertici di Slitherine Ltd. riguadagnano la dimensione di Fantasy General 2 per confermare l'arrivo dello strategico a turni su PlayStation 4 e Xbox One.

Come illustrato nel trailer che spiega i contenuti del titolo in due minuti, Fantasy General 2 offre l'opportunità agli appassionati del genere di guidare in battaglia più di 75 tipologie diverse di unità, ivi inclusi i potenti eroi contraddistinti da un proprio set di abilità ed equipaggiamenti.

Ad accrescere il tenore tattico di questa produzione firmata da Owned by Gravity ci pensano poi i molteplici modificatori ambientali tra tipologie di terreno incontrate, effetti provocati dagli incantesimi e bilanciamenti tra le unità degli eserciti.

Nel ruolo del condottiero più valoroso di Keldonia, i giocatori devono prendere delle importanti decisioni e sviluppare il proprio esercito scegliendo accuratamente le truppe da addestrare, i manufatti magici da utilizzare e i miglioramenti da attuare alle singole unità attingendo all'oro e alle risorse strappate ai nemici. Per un ulteriore approfondimento, vi rimandiamo alla nostra recensione di Fantasy General 2 realizzata da Giovanni Calgaro in coincidenza dell'uscita su PC di Invasion.