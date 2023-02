Fantasy Life i The Girl Who Steals Time arriva nel 2023: la serie torna su console

Il Nintendo Direct di febbraio ha riservato ampio spazio alle novità in fase di sviluppo presso gli studi nipponici di Level-5. Accanto al reveal del cyberpoliziesco Decapolice, la software house ha infatti presentato anche Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time.

Dopo l'originario debutto su Nintendo 3DS (nel 2014) con il primo e ottimo Fantasy Life e un successivo sequel per dispositivi mobile, la serie fa finalmente ritorno su console con questo nuovo capitolo. Svelato con il trailer che trovate in apertura a questa news, Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time riporterà gli appassionati di life-sim e JRPG in un mondo da fiaba.



Nei panni di un naufrago approdato su di un'isola misteriosa, il giocatore dovrà affrontare un'epica avventura, a cavallo tra due linee temporali. Mentre viaggia tra passato e presente, il nostro eroe potrà crearsi una vita all'interno di un mondo legato agli stilemi del fantasy medievale. A giudicare dal primo trailer di Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time, il gioco tornerà a ospitare anche il divertente sistema di mestieri visto nel primo Fantasy Life, con la possibilità di trascorrere le giornate nei panni di pescatori, paladini, cuochi, mercenari e tantissimo altro.

Al momento, ancora niente data di lancio per Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time, ma Nintendo e Level-5 promettono che il titolo approderà sulla console ibrida entro la fine del 2023. Durante lo show della Grande N è invece arrivato il reveal del giorno di uscita di Sea of Stars.