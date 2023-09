Fantasy Life i The Girl Who Steals Time: Level-5 pubblica il primo trailer del gioco

L'inizio del 2023 è stato importante per una delle produzioni di punta dell'ecosistema di Level-5: nel corso del Nintendo Direct tenutosi nel mese di febbraio, infatti, è stato annunciato il ritorno della serie di Fantasy Life su console con la pubblicazione di Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time su Nintendo SWitch.

Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time si prospetta essere un progetto alquanto interessante per il mondo della Grande N, il quale è ritornato sulla cresta dell'onda grazie al primo trailer rilasciato dalla software house nella giornata di oggi. Grazie al breve video che presenta il prodotto in uscita nel 2023, sappiamo che i giocatori avranno modo di iniziare una vita all'insegna di mille attività in una misteriosa isola deserta.

Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time uscirà nel corso degli ultimi mesi del 2023 su Switch. Non vi sono maggiori informazioni sull'esatta finestra di pubblicazione del titolo. Si attendono dunque maggiori informazioni dalla stesa Level-5 la quale, nella giornata di oggi, ha rilasciato diversi aggiornamenti per diverse IP, come nel caso di Inazuma Eleven Victory Road che uscirà anche su PS5. Stessa cosa, inoltre, dicasi per DecaPolice riapparso con il concept image trailer ed il playable guide trailer sempre nelle ultimissime ore.