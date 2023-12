Tra fantasy e Souls: ecco le nuove sorprese del Calendario dell'Avvento di GameStop

Mancano pochissimi giorni a Natale e ovviamente continuiamo ad aprire le caselle del Calendario dell'Avvento di GameStop: per la giornata di oggi ci sono tanti giochi d'azione, fantasy e Souls in offerta, online e in tutti i negozi della catena fino ad esaurimento delle scorte disponibili.

Tra le nuove sorprese del Calendario dell'Avvento GameStop troviamo Just Dance 2024 Edition a 29.98 euro e Assassin's Creed Mirage a 34.98 euro, mentre Lies of P costa 42.98 nelle versioni PlayStation 4, PlayStation 5 e Xbox. Final Fantasy VII Remake per PlayStation 5 è in vendita a 24.98 euro, Final Fantasy XVI è in sconto a 39.98 euro, inoltre vi segnaliamo Lords of the Fallen a 39,98 euro nei formati PS5 e Xbox.

Infine, spazio agli accessori: il controller Nano Wired Controller PowerA Mario Medley per Nintendo Switch costa 19.98 euro, il Wired Controller PowerA Super Mario è in offerta a 17.98 euro nelle varianti Yoshi Edition, Bowser Edition e Donkey Kong Edition.

Sono questi gli ultimi giorni per tenere d'occhio le promo del Calendario dell'Avvento di GameStop, le offerte indicate sono valide solo per la giornata di oggi 22 dicembre, ulteriori sorprese sono previste nei giorni di sabato 23 dicembre e domenica 24 dicembre, il gran finale prima di Natale.