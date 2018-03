Fantasy Strike: il picchiaduro accessibile a tutti esce in estate su Nintendo Switch

Durante ilandato in onda poco fa, è stato annunciato cheverrà pubblicato anche sunel corso della prossima estate.

Già disponibile su PC in Accesso Anticipato e previsto anche per PlayStation 4 nel corso di quest'anno, Fantasy Strike viene descritto come un picchiaduro facile da giocare per i principianti, ma abbastanza complesso da poter essere giocato ai tornei. Il sistema di combattimento non si fonda solo sulla memorizzazione delle combo, ma anche su un'attenta strategia e sulla loro concatenazione.

Il mondo di gioco è il frutto di un mix tra arti marziali e il tipico immaginario fantasy. Un'arciera con delle frecce ardenti, una raggiante pittrice e un maestro che può trasformarsi in un drago sono solo alcuni dei lottatori presenti.

Fantasy Strike è atteso su Nintendo Switch nel corso della prossima estate. Sarà supportato anche il multiplayer online. Non è stata fornita una data più precisa, ma vi terremo aggiornati al riguardo. Intanto, potete guardare il breve trailer che è stato mostrato durante il Nindies Showcase.