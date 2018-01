Fantasy War Tactics-R celebra 800 fantastici giorni con un aggiornamento pieno di eventi

desidera ringraziare giocatori esperti e non con una marea di fantastici regali per celebrare il monumentale traguardo del gioco di ruolo mobile.

I giocatori di tutto il mondo festeggeranno infatti 800 giorni di Fantasy War Tactics-R con un incredibile aggiornamento per il popolare RPG strategico mobile (SPRG) prodotto da Nexon Korea Corporation, controllata di Nexon Co., Ltd. (“Nexon”) (3659.TO), leader mondiale nei giochi mobile online free-to-play. L’aggiornamento sarà disponibile da oggi per tutti i giocatori e sarà scaricabile da Google Play e App Store.

L’aggiornamento per l’anniversario offrirà una montagna di regali ed eventi, per il divertimento di tutti i giocatori. L’evento inizierà giovedì 11 gennaio e i giocatori che effettueranno quotidianamente il log-in per 8 giorni riceveranno oggetti preziosi come:

Giorno 1 - Random Rune Box x3

Giorno 2 - Unknown Fruit x40

Giorno 3 - 15,000 Soul Stones

Giorno 4 - 8,000,000 Gold

Giorno 5 - Dungeon Subjugation Ticket x100

Giorno 6 - Universal Transcendence Ticket x1

Giorno 7 - 5-Set Selection Ticket x1

Giorno 8 - 6-Equipment Piece Selection Ticket x1

I giocatori potranno inoltre partecipare a numerosi eventi "give-back” che ricompenseranno i fan più fedeli.

L’evento include:

8 Milli - Spendi 8 milioni di oro o più tra giovedì 11 e domenica 14 gennaio per ricevere il rimborso dell’oro speso;

- Spendi 8 milioni di oro o più tra giovedì 11 e domenica 14 gennaio per ricevere il rimborso dell’oro speso; 800 x 800 - Acquista 800 cristalli durante l’evento per riceverne altri 800 gratuitamente;

- Acquista 800 cristalli durante l’evento per riceverne altri 800 gratuitamente; Valuable Transcendence Ticket - Spendi 800 cristalli o più per ricevere gratis un Random Transcendence Ticket Box

L’aggiornamento per l’anniversario degli 800 giorni sarà disponibile in tutto il mondo a partire da oggi, per Android e iPhone.