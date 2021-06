FAR Changin Tides: annunciato il sequel di FAR Lone Sails, ecco il primo trailer

Nel corso della nuova edizione del PC Gaming Show, Frontier Foundry (divisione di publishing di Frontier Developements) ha ufficialmente tolto i veli a FAR: Changing Tides. Si tratta di un nuovo capitolo della serie dopo che farà seguito a FAR Lone Sails, pubblicato originariamente nel 2018.

Esattamente come nel capitolo precedente, anche in questo sequel saremo chiamati ad affrontare un lungo viaggio solitario nella speranza di riuscire a sopravvivere. Il contesto in cui ci muoveremo, tuttavia, cambierà in modo radicale: passeremo dalle distese sabbiose di Lone Sails alle impervie onde marine di Changing Tides. Probabilmente trascorreremo buona parte della nostra avventura a bordo della nostra barca ma, come potete notare dando uno sguardo al trailer che vi abbiamo riportato in cima alla notizia, il nostro protagonista Toe potrà anche andare sott'acqua ed esplorare i fondali dell'oceano.

"Salpa per un nuovo viaggio in FAR: Changing Tides, un'avventura atmosferica su veicoli nel mondo post-apocalittico introdotta per la prima volta nel pluripremiato FAR: Lone Sails.

Segui il protagonista, Toe, che si ritrova intrappolato in un paesaggio sommerso con nient'altro che una nave abbandonata. Esplora un mondo inondato splendidamente realizzato, affronta enigmi sia sopra che sotto la superficie e prova l'emozione di comandare una nave unica".

FAR: Changin Tides sarà pubblicato su PC (via Steam), PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch entro la fine del 2021. In attesa di questo nuovo capitolo, vi invitiamo a recuperare la nostra Recensione di FAR: Lone Sails.