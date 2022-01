FAR Changing Tides esce a marzo su PC e console, anche su Game Pass

Approfittando dell'ultima video panoramica sui contenuti di FAR Changing Tides, gli sviluppatori di Okomotive e gli editori di Frontier Foundry annunciano la data d'uscita ufficiale della loro intrigante avventura sci-fi e confermano l'arrivo del sequel di FAR su Xbox Game Pass.

Nel nuovo capitolo dell'epopea post-apocalittica di FAR, gli autori di Okomotive hanno innestato tutta una serie di novità e di sorprese alle formule ludiche originarie che, nelle loro intenzioni, contribuiranno a rendere ancora più suggestivo ed emozionante il viaggio da intraprendere insieme al giovane protagonista di Changing Tides.

Il sequel di FAR Lone Sails andrà quindi a sostituire le pianure polverose del primo FAR con le onde tempestose di un oceano pieno di misteri da scoprire e di pericoli da affrontare. Il netto cambio di scenario porterà in dote numerosi cambiamenti anche nel sistema di gestione e manutenzione della nave: gli emuli di Toe potranno esplorare il mondo sommerso e avventurarsi tra le rovine di una civiltà ormai perduta, assicurandosi di riparare i guasti e di recuperare tutti i tesori e le taniche di carburante necessarie per proseguire il viaggio.

L'avventura meditativa di Toe partirà l'1 marzo 2022 con il lancio di FAR Changing Tides su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Sempre per l'1 marzo è previsto l'ingresso del titolo nel catalogo dei giochi fruibili "gratis" dagli abbonati al Game Pass, tanto su PC Windows quanto su console Microsoft di questa o della passata generazione.