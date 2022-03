FAR Changing Tides: il trailer di lancio ci 'immerge' nelle atmosfere dell'odissea sci-fi

Gli sviluppatori indie del team Okomotive celebrano l'approdo di FAR Changing Tides su PC, console e Xbox Game Pass condividendo con gli appassionati di avventure sci-fi le suggestive scene di gameplay del trailer di lancio.

La nuova odissea ideata da Okomotive andrà a riallacciarsi agli eventi conclusivi del capitolo precedente FAR Lone Sails per proseguire il viaggio intrapreso dal nostro intrepido eroe solitario. Lasciate le pianure polverose del primo FAR, i giocatori dovranno far fronte alle onde tempestose di un oceano pieno di misteri da scoprire e di pericoli da affrontare.

Il cambio di prospettiva e di scenario offerto dagli autori indie sarà il perno attorno al quale graviteranno le numerose innovazioni al gameplay promesse da Okomotive, come l'introduzione di un sistema di gestione e manutenzione della nave ancora più complesso.

Gli emuli di Toe dovranno esplorare il mondo sommerso e avventurarsi tra le rovine di una civiltà ormai perduta, per poi risalire in superficie e servirsi delle risorse acquisite per riparare i guasti della nave e rifornirla di carburante. Il vascello sci-fi di FAR Changing Tides è già salpato da oggi, 1 marzo, in direzione delle bianche sponde videoludiche di PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, come pure su Xbox Game Pass. Per saperne di più su questa avventura e sui segreti che si celano nelle profondità del suo mondo sommerso, vi rimandiamo alla nostra recensione di FAR Changing Tides a firma di Andrea Fontanesi.