Far Cry 3 Blood Dragon Classic Edition: disponibile da oggi la folle avventura stand-alone

Sapevamo che Far Cry 3 Blood Dragon Classic Edition sarebbe arrivato nel mese di dicembre, ma Ubisoft non aveva ancora precisato la specifica data di lancio della versione remastered del titolo.

A sorpresa, il publisher d'Oltralpe ha oggi reso disponibile per l'acquisto Far Cry 3 Blood Dragon Classic Edition su console PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, e Xbox One. Chi possiede il Season Pass di Far Cry 6 riceverà gratuitamente l'espansione (su PC verrà distribuita la versione originale), ma potrete decidere di acquistare il prodotto separatamente al prezzo di 14,99 euro.

Come dicevamo, si tratta dell'edizione rimasterizzata dell'espansione stand-alone di Far Cry 3 che ci permette di immergerci in una folle avventura retro-futuristica dalla forte carica ironica. I giocatori vesitranno i panni del sergente Rex Colt, alle prese con una schiera di cyborg disertori che si aggirano su una pericolosissima isola.

"La tua missione: conquistare la fanciulla, uccidere i cattivi, salvare il mondo. Prova tutti i cliché di un'era post-atomica in VHS, dove ritroverai cyborg, Blood Dragons e mutanti dei bei tempi andati". Per ulteriori approfondimenti sull'espansione, vi riamandiamo alla nostra Recensione di Far Cry 3 Blood Dragon.

Vi ricordiamo inoltre che da oggi sono disponibili le missioni crossover di Far Cry 6 con Danny Trejo.