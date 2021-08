Far Cry 3 Blood Dragon: Classic Edition svelata da un leak, arriva anche su PS5

Ancora una volta Ubisoft è caduta vittima dei leak, sebbene in questa occasione la colpa non sia dell'azienda stessa ma dell'ESRB (Entertainment Software Rating Board), il gruppo che si occupa di classificare i videogiochi in territorio americano.

Il sito ufficiale dell'ente ha oggi pubblicato per errore la scheda di Far Cry 3 Blood Dragon: Classic Edition, una riedizione dell'apprezzatissimo spin-off della serie Ubisoft. La scheda del prodotto sul portale ESRB non contiene molte informazioni su ciò che dovremo aspettarci da questa nuova versione del gioco e la descrizione dei contenuti per adulti coincide perfettamente con ciò che era presente anche nell'originale. Non possiamo stabilire quindi se si tratti di una remastered come quella pubblicata qualche tempo fa per il terzo capitolo o di un'operazione più complessa. Grazie al leak, però, è stato possibile scoprire quelle che saranno le piattaforme di riferimento della Classic Edition, che si prepara a fare il debutto su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e Google Stadia.

Non è chiaro quale sia la finestra di lancio del titolo, ma non possiamo escludere che il gioco possa arrivare a ridosso di Far Cry 6 il prossimo ottobre, magari come bonus per chi preordina una delle edizioni più costose del prossimo capitolo della serie.