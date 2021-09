Far Cry 3: chi è l'attore di Vaas Montenegro?

Se Far Cry 3 viene spesso considerato il migliore della serie Ubisoft, parte del merito va dato a Vaas Montenegro, uno dei villain principali del gioco che si è distinto per la sua personalità brutale e carismatica. Celebre inoltre il suo discorso sulla "definizione di follia", entrata nell'immaginario collettivo dei giocatori.

Vi siete mai chiesti chi è l'attore che interpreta Vaas in Far Cry 3? Si tratta di Michael Mando, attore canadese classe 1981 che nel corso della sua carriera ha rivestito ruoli di rilievo in serie televisive molto popolari quali Better Call Soul e Orphan Black. In Far Cry 3 non solo ha prestato la propria voce, ma ha anche effettuato il motion capture per il personaggio di Vaas. La sua interpretazione ha ricevuto elogi praticamente unanimi da parte degli appassionati e degli addetti ai lavori, rimasti colpiti dalla caratterizzazione del personaggio e di come riuscisse sempre a bucare lo schermo ad ogni sua comparsa.

Vaas farà il suo ritorno nei DLC del Season Pass di Far Cry 6, assieme ad altri due iconici villain del franchise, Pagan Min di Far Cry 4 e Joseph Seed di Far Cry 5. A proposito del sesto capitolo della serie, il nostro provato di 5 ore di Far Cry 6 vi permetterà di avere un assaggio concreto del nuovo titolo, in attesa del suo debutto su PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One e Google Stadia il 7 ottobre 2021. Nel frattempo vi ricordiamo che Far Cry 3 è gratis su PC fino all'11 settembre, una volta riscattato sarà vostro per sempre e potrete utilizzarlo senza limitazioni di alcun tipo.